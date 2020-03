Le Havre. Coronavirus : les écoles fermées dès le 16 mars

Le président de la République a annoncé, lors de son allocution le jeudi 12 mars, des mesures drastiques en France. Emmanuel Macron a, par exemple, ordonné la fermeture dès le lundi 16 mars et jusqu'à nouvel ordre des crèches, écoles et universités pour freiner la propagation du virus, qui a déjà tué 61 personnes en France. Anne Denis est enseignante en sciences de la vie et de la Terre à l'institution Saint-Joseph au Havre. Elle a un petit garçon de 9 ans en classe de CM1 à l'école Saint-Michel. Comment va-t-elle s'organiser, tout en sachant que son fils sera gardé dans les jours à venir par le papa ?

Dès le lundi 16 mars, Anne Denis, enseignante, va faire beaucoup de transmission grâce aux outils pédagogiques, notamment via Internet. "Tout va être mis en place pour que les élèves puissent continuer à avoir une scolarisation, même s'ils ne viennent plus à l'école."

Le président de la République a fait appel à "la responsabilité" de chacun, en demandant à tous de limiter "au strict nécessaire" les déplacements, et aux personnes âgées de plus de 70 ans et les plus fragiles de rester chez elles. Nadia, qui travaille dans un service client sur la zone industrielle du Havre, est dans l'embarras, car elle compte sur la mamie de son fils pour garder ce dernier.