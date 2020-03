Yquebeuf. Rappel de terrine à base de canard pour non-conformité sanitaire

Ce vendredi 13 mars, la préfecture de Seine-Maritime rappelle des verrines à base de viande de canard de l'établissement Jean-Marc Mallet, à Yquebeuf.

Le communiqué précise qu'un "contrôle officiel, réalisé le 11 mars 2020 par les services de l'État, a permis de constater que des verrines de produits à base de canard et de différents assaisonnements (terrine de canard, terrine de canard au calvados, au pommeau, aux olives, au foie gras, verrines de foie gras) de l'établissement Jean-Marc Mallet situé à Yquebeuf n'ont pas été produites dans le respect des normes sanitaires. Ces verrines non conformes ont été commercialisées sur différents marchés (Quincampoix, Auffay, Neufchâtel-en-Bray) et des foires du département de la Seine-Maritime (Cailly, Gournay-en-Bray, SaintVictor-l'Abbaye)".

[ RAPPEL DE PRODUITS ]



Par mesure de précaution, les verrines à base de viande de canard fabriquées à Yquebeuf ne doivent pas être consommées.



En savoir plus 👉https://t.co/wBgKfRljWl pic.twitter.com/wg9C2e0igH — Préfet de la Seine-Maritime (@Prefet76) March 13, 2020

Compte tenu des conditions de fabrication et de stockage non conformes à la législation sanitaire de ces produits, la préfecture recommande, par mesure de précaution, aux consommateurs de ne pas consommer ces produits et de les détruire via les ordures ménagères.