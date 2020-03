Le Havre. Restos du cœur : la générosité encore une fois au rendez-vous

Du riz, des pâtes, des boîtes de conserve… L'événement incontournable des Restos du Cœur, à savoir la collecte nationale, a eu lieu les vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 mars. La générosité des donateurs a été encore une fois au rendez-vous. Les Restaurants du Cœur de Seine-Maritime (Littoral), un territoire s'étendant du Havre à Fécamp en passant par Bolbec, ont récolté 57 671 kilos de denrées et de produits. Un bon résultat, mais en baisse par rapport à 2019 (58 565 kilos). Sachez qu'il est possible de faire des dons toute l'année. "Sans les dons, nous ne pourrions par assurer nos missions sociales, alors MERCI aux personnes ayant soutenu notre cause en offrant des dons", déclare les Restos dans un communiqué, envoyé le jeudi 12 mars.