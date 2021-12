Lisieux. Six candidats en lice dans la commune reine des quadrangulaires

Le dimanche 15 mars, à l'occasion du premier tour des élections municipales, ils seront six à convoiter le fauteuil de maire de Lisieux, actuellement détenu par Bernard Aubril. À 71 ans, installé depuis près de deux décennies (2001), ce dernier veut terminer le travail entamé.

Ses adversaires lui reprochent sa gouvernance en solo et le manque d'attractivité de la ville, qui a perdu plus de 3 000 habitants en 30 ans.

Des opposants de diverses couleurs

Ainsi, sur sa route, Bernard Aubril trouve notamment le député Les Républicains Sébastien Leclerc, ancien maire de Livarot (2008-2017). Les relations sont particulièrement tendues entre les équipes des deux hommes depuis le début de la campagne. La socialiste Clotilde Valter, ancienne secrétaire d'État de François Hollande, n'a finalement pas obtenu l'union de la gauche. Écologistes et communistes ont déposé une liste commune in extremis, menée par Pascal Chapelle. Deux candidates sans étiquette se présentent également : Sylvie Grandin, ex-membre de l'UDI, et Mélissa Lebreton, passée par le PS et qui refuse qu'on lui accole une couleur… surtout pas celle de La République en marche, qui ne l'a ni investie ni soutenue officiellement.

Lors des deux derniers scrutins en 2008 et 2014, ce n'était pas un duel mais une quadrangulaire qui s'était offerte aux électeurs, au second tour.

