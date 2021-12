Orne. Accident mortel de Puysseguin en 2015 : l'instruction est close

Le magistrat chargé d'instruire l'affaire du second accident le plus meurtrier de l'histoire sur une route française n'a pas prononcé de mise en examen. Le 23 octobre 2015 à Puysseguin (Gironde), un camion d'une entreprise de Saint-Germain-de-Clairefeuille (Orne) était entré en collision avec un autocar. Les deux véhicules s'étaient enflammés. Le chauffeur ornais et son petit garçon étaient décédés dans le camion, sur lequel avait été ajouté un réservoir de carburant non-homologué. Dans l'autocar embrasé, 49 personnes étaient décédées.

L'instruction sur cette affaire est close. Pendant un délai de trois mois, les parties et le parquet pourront faire des observations, avant les réquisitions du ministère public.