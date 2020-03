Boxe. Nouvelle date pour le championnat d'Europe de Maxime Beaussire 

Prévu initialement le samedi 21 mars au Palais des sports de Caen, le championnat d'Europe de boxe des superwelters aura finalement lieu le mardi 9 juin dans le même lieu.

Les billets déjà achetés restent valables pour la nouvelle date. Toutefois, les spectateurs souhaitant se faire rembourser doivent se rapprocher, jusqu'au 5 mai, des points de vente où les places ont été achetées.

Le Normand Maxime Beaussire (29 victoires, 1 nul et 2 revers) va donc bientôt repartir, à Londres, pour entamer une nouvelle phase de préparation aux côtés de son coach Ryan Barrett. "Mon promoteur Gérard Teysseron et l'organisateur de l'événement, la société Yaka, ont réussi à trouver très rapidement une nouvelle date. J'en suis ravi. Au moins, je sais pourquoi je m'entraîne. Pour être champion d'Europe au mois de juin !" Pour ce faire, il faudra destituer l'actuel champion d'Europe des poids Moyens (environ 72,5 kilos), l'Italien Matteo Signani (29 succès, 5 défaites et 3 nuls).