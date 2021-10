Deauville. Boxe : Maxime Beaussire facile contre Radulovic à Deauville

Le championnat d'Europe perdu il y a deux mois contre Sergio Garcia, en Espagne, est déjà digéré. Ce samedi 22 décembre 2018 à Deauville, Maxime Beaussire a totalement dominé son adversaire du soir, le Serbe Novak Radulovic (8 victoires, 3 défaites, 1 nul). "Hormis le premier round où j'étais ailleurs, je me suis bien concentré et j'ai bien appliqué les consignes dès la deuxième reprise. Et à partir de là, on a vu le positif, le travail que j'ai fait: les placements, les déplacements. C'est positif dans l'ensemble. J'avais besoin de ce combat et de cette belle victoire pour repartir de l'avant" a ainsi confié un Maxime Beaussire qui signe ici la 28e victoire professionnelle de sa carrière, pour un match nul et deux défaites. Désormais accompagné du Sudiste Samuel Florimond, expert technico-tactique, Maxime Beaussire est déjà plongé dans la préparation de ses rendez-vous de 2019. Le premier devrait avoir lieu en mars à Toulouse, le second en juin, pour un combat annoncé comme très important.

