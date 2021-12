Caen. Boxe : Maxime Beaussire défie Sergio Garcia pour la ceinture EBU, en Espagne

Le sport réserve parfois son lot de surprises, celle qui va concerner Maxime Beaussire, ce samedi soir 29 septembre en Espagne, en est une de taille. En préparation pour son combat prévu le 3 novembre à Alençon (Orne), le boxeur manchois s'est vu proposer, grâce au forfait du tenant français Zakaria Attou, un premier accessit potentiel à son Graal qu'est la Ceinture EBU, équivalente en boxe, de la Ligue des Champions de football, en déplacement sur les terres de l'Ibérique Sergio Garcia, 25 ans, 27 combats tous gagnés.

Une opportunité à saisir

"Mon promoteur Davide Nicotra a fait valoir mes droits et après réflexion avec mon entraîneur Frank Nicotra et mon préparateur physique Florent Roulleau, j'ai accepté ce championnat d'Europe. C'est une opportunité à saisir", a déclaré Maxime Beaussire malgré un délai de seulement 10 petits jours entre la proposition et le combat. Qu'importe pour le Team Beaussire, l'occasion est belle dans les deux cas. Soit le pugiliste natif de Saint-Lô réalise l'exploit et s'empare de la ceinture continentale la plus prestigieuse - passeport pour le niveau mondial -, soit il s'incline en apprenant en vue de l'avenir. "Je n'y vais pas pour faire de la figuration", a confié Maxime Beaussire avant de s'envoler pour la péninsule ibérique, à seulement quelques petits jours de ses 27 ans.

"froid et déterminé" Impossible de lire le son.

Le combat de Maxime Beaussire ne sera pas diffusé à la télévision mais sur le Facebook officiel de Maxime Beaussire à partir de 21h, ce samedi soir 29 septembre 2018.