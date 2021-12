Argentan. Vrai succès pour la soirée d'information MMA [Publireportage]

Malgré le temps agité et les incertitudes sur le coronavirus, les 250 invités ont répondu présent à l'invitation pour cette soirée d'information. Une deuxième édition qui s'est déroulée le jeudi 5 mars au Quai des Arts.

Dans ces périodes de changement avec la réforme des retraites, la loi pacte, la problématique de transition démographique et la forte volatilité des marchés financiers, le public attend des informations claires et judicieuses.

Une initiative appréciée

Stéphane Réaubourg, agent général MMA à Argentan, Sées et Gacé a lancé ces soirées d'information il y a un an. En 2019, une première réunion d'information voyait le jour à l'Hippodrome d'Argentan.

En 2020, c'est à nouveau un bon moment d'échanges avec la présence de deux intervenants : Maître Maillard, notaire argentanais qui développait le vaste thème de la succession et Yann Girondin avocat fiscaliste, l'importance de la transmission d'entreprise.

Une soirée qui a également pu mettre à l'honneur des partenaires et l'engagement de MMA auprès des institutionnels, des associations sportives et culturelles locales. Ce soin attentif à toujours mieux conseiller ses assurés guide l'entreprise et c'est ainsi qu'en un an, 476 nouveaux clients rejoignent les trois agences. Trois nouveaux collaborateurs complètent l'équipe.

Rendez-vous est déjà pris pour l'année prochaine !

Les conseillers MMA vous accueillent dans les 3 agences : à Argentan, 15-17 Rue Etienne Panthou, à Sées, 13-15 Rue de la République et à Gacé, 58 Grande Rue.