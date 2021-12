Elbeuf. La Ville continue le déploiement de la vidéoprotection

Le dispositif a fait ses preuves selon la mairie d'Elbeuf, qui entend poursuivre son déploiement. D'ici la fin du mois de mars, onze caméras de vidéoprotection supplémentaires vont surveiller les rues de la ville, soit 22 au total. Ces nouvelles caméras seront installées au giratoire Mitterand, au carrefour de la rue de la République et de la rue Guymener et au giratoire de la rue de Rouen. "On travaille avec la police nationale qui nous dit, en fonction de la nature de la délinquance et de l'endroit où elle se produit, la pertinence d'équiper", détaille le maire Djoudé Merabet. C'est d'ailleurs la police nationale, sur réquisition, qui peut ensuite exploiter les images pour des affaires.

Des caméras piétons pour les policiers municipaux

C'est la troisième phase de développement de la vidéoprotection à Elbeuf, qui représente un nouvel investissement de 100 000 €, financé à 70 % par la Ville et à 30 % par le Département. Elbeuf s'apprête aussi à équiper ses policiers municipaux de caméras piétons, un outil de dissuasion. "Les incivilités peuvent être courantes", explique Benoît Crochemore, policier municipal, qui voit d'un bon œil cette décision.