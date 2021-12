Caen. Éviter les conflits

Arbre trop haut, haie mal tondue, droit de passage... Depuis le 1er janvier, en cas de conflit de voisinage, il est obligatoire d'avoir recours à la médiation ou la conciliation avant de saisir le tribunal.

La médiation

"Bien souvent, le passif est plus profond qu'une simple taille de haie. Et si on résout le problème par une décision de justice, tout le monde est perdant" estime Anne Foubert, présidente de l'association Choisir la médiation. Comment se déroule une médiation ? "Bien souvent, je préfère rencontrer les parties séparément, puis nous convenons d'une rencontre commune". Plusieurs échanges sont parfois nécessaires. "En moyenne, il faut au total 4 à 6 heures pour arriver à un accord". La médiation est une procédure payante.

Contact : 06 81 50 94 74 ou mediation.caen@gmail.com

La conciliation

Les conciliateurs de justice, bénévoles, tiennent des permanences dans les tribunaux, mairies et autres espaces publics. Informations sur cours-appel.justice.fr/caen