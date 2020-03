Rouen. Un nouvel institut pour les hommes

Pour Jean-Louis Avenel : "Aujourd'hui, prendre soin de son corps n'est plus l'apanage des femmes. Du jeune à l'homme de la quarantaine et plus, nous nous préoccupons de plus en plus de notre apparence et de notre image. Je serais heureux de prendre soin de vous." Et les marques proposées dans l'Institut by Jean-Louis sont 100 % françaises. Les clients peuvent y venir pour l'épilation, les soins du visage et du corps, les soins des mains et des pieds et massages.