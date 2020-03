Nationale 1. Les Cébécistes rêvent d'une nouvelle histoire

Contre Pont-de-Chéruy vendredi 13 mars à 20h, ce ne sera pas une nouvelle saison qui va commencer mais simplement la seconde des trois phases du championnat. Qu'à cela ne tienne, le Caen Basket Calvados serait bien inspiré de s'abreuver du même élan d'espoir qui jalonne les préparations estivales où tous les rêves sont alors permis et où nul remous n'est encore venu mettre la maison sens dessus dessous. Dans la poule haute de Nationale 1 où les dix meilleures équipes à l'échelle nationale se défient, les Caennais de Fabrice Courcier conserveront leurs résultats obtenus contre les formations qu'ils ont déjà affrontées. Et puisque les Cébécistes n'ont pas toujours été habiles, ils sont neuvièmes sur 10 sur la ligne de départ. Autant dire que la première place synonyme de montée est hors d'atteinte. "On y croit via les play-offs mais si on parle de probabilités, c'est moins élevé que ce qu'on espérait, résume le président Franck Danet. Mais il y a encore des possibilités avec notamment les matchs secs qui nous attendent en huitième et en quart de finale."