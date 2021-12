Hockey sur glace. Demi-finale à suspense entre les Dragons de Rouen et Angers

Si le quart de finale entre les Gothiques d'Amiens et les Scorpions de Mulhouse a connu plusieurs rebondissements dus à l'actualité du moment (disqualification de Mulhouse puis réintégration et décalage de l'autre demi-finale entre Grenoble et le vainqueur de celui-ci) la demi-finale entre les Dragons de Rouen et les Ducs d'Angers a démarré, le mardi 10 et mercredi 11 mars pour les matches 1 et 2 sur la glace de l'Île Lacroix. Tous les deux vainqueurs en quatre manches de leur adversaire des Rapaces de Gap et des Boxers de Bordeaux, c'est une série qui risque d'être serrée puisque lors de la saison régulière, les deux équipes restent sur un bilan de deux victoires pour deux défaites (défaite 3-0 et 4-2 puis victoire 5-1 et 6-2). Après ces deux rencontres, les rencontres 3 et 4 se disputeront quant à elles dans la toute nouvelle patinoire des Ducs d'Angers, les vendredi 13 et samedi 14 mars. Si nécessaire, les matches 5, 6 et 7 auront lieu mardi 17, vendredi 20 et dimanche 22 mars respectivement à Rouen et Angers puis de nouveau Rouen pour la dernière rencontre.