Caen. Jonathan Perrut veut rire de la politique avec son court-métrage A Caen la paix 2020

Les élections municipales qui approchent sont parfois signe de tensions. Jonathan Perrut a, lui, décidé de rire de la politique. Ce réalisateur caennais a créé une fiction A Caen la paix 2020, qui se déroule dans la cité de Guillaume, comme son nom l'indique. Les personnages principaux, qui sont "le maire de Caen, le président du département et leurs staffs", vont se retrouver dans des situations "ubuesques". "Ces personnages sont fictifs, ils ne s'inspirent pas du tout des personnes qui ont cette fonction actuellement ni de leurs prédécesseurs", tient à rappeler le réalisateur.

"Ça m'amuse follement"

Ce court-métrage de 28 minutes relate "une journée un peu particulière, puisqu'un ambassadeur de l'UNESCO vient à Caen pour étudier le projet de la Ville pour être capitale mondiale de la paix, un nouveau label. Tout le monde est prêt, une classe d'école dispose de tablettes pour faire des reportages citoyens qui seront diffusés le soir au Mémorial. Un des jeunes prend son travail tellement à cœur qu'il s'enferme dans le bureau du maire et capte des conversations qu'il n'aurait pas dû entendre. Un des membres du staff s'en rend compte et tout ce beau monde part à la recherche de cet enfant de 9 ans." Une idée de scénario qui est venu à Jonathan en fréquentant ce milieu : "Il y a quelques années, j'ai réalisé le film de la Ville de Caen, je vois les choses à ne pas dire ou ne pas faire et ça m'amuse follement de traiter ça dans un film, d'en faire du matériau scénaristique." Le film tourné en décembre 2019 a été scénarisé, réalisé, produit et monté par Jonathan Perrut : "Je suis assez impatient, alors quand j'ai envie de faire un film, j'ai envie de le faire maintenant, ça me permet de le faire comme je le sens." Il faut dire que le réalisateur, originaire de Granville dans la Manche, sait de quoi il parle : création du collectif audiovisuel Les films du Cartel, d'ateliers vidéos, réalisation du film de la Ville de Caen, des vidéos de Nordik impact pendant dix ans, "et puis, on s'est attaqués à un gros morceau avec le long-métrage Guillaume la jeunesse du conquérant il y a quelques années, je ne suis pas sûr que j'aurais la force de refaire quelque chose de si long."

La particularité de ce court-métrage est qu'il sera en accès libre jusqu'au premier tour des municipales, le dimanche 15 mars : "On propose à tous ceux qui voudraient le voir de diffuser le film gratuitement à Caen. Que vous soyez un lieu culturel, un club, une entreprise, une MJC ou même un particulier avec au moins 15 personnes, vous pouvez nous contacter sur la page Facebook 'A Caen la paix 2020'". Le tout avec un seul mot d'ordre : "Rions ! Rions tous ensemble pendant les municipales."