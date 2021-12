Mode. "Les pieds dans l'eau-oh-oh"

Vous vous habillez tôt le matin, êtes pleine de bonne volonté en enfilant un collant opaque et une petite robe en imaginant porter vos bottes préférées qui vous valent tant de compliments à chaque fois… mais voilà, au moment de sortir : il pleut des cordes ! Vos chaussures sont terrifiées à l'idée de boire la tasse ! Eh bien la solution est la même que pour les enfants : si vous en avez (sinon cela n'a pas de sens !), vous leur mettez vite leurs bottes en caoutchouc. Il en va de même pour nous, quand le déluge s'abat sur nos pieds, le parapluie de Cherbourg est, certes, efficace pour la mise en plis, mais nos chaussures, angoissées, crient désespérément à l'aide !

La botte en caoutchouc vole au secours de nos petons, mais pas en les étouffant dans le phtalate et le phénol, non ! Nos pieds seront chics et éthiques dans des bottes ou boots imperméables ! Pour un look tendance en robe ou jupe, elles se portent aussi très bien avec un jean slim. Le classique marin est toujours d'actualité, mais elles se font également à paillettes ou bien juste une fantaisie sur l'élastique. J'entends certaines me dire : "mais c'est froid le caoutchouc !" Pas de panique, une semelle isolante et le tour est joué ! Alors, on sort ?