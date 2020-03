Mondeville. Basket (LF2) : Mondeville est revenu de loin mais a cédé en prolongations

Après la large victoire empochée contre Montbrison la semaine dernière, l'USO Mondeville se déplaçait à Reims ce dimanche 8 mars. Après être allées chercher une prolongation, les Calvadosiennes n'ont finalement pas été en capacité de conclure le match, face au deuxième, pour deux points.

Le match

Après un début de match serré (7-8, 5'), les Lionnes ont su prendre les devants (7-13, 6'), avant un rebond Rémois (12-13, 8'). Mais les Normandes ont alors refait le trou en fin de période (12-18, 10').

Dans le deuxième quart-temps, les hôtes Marnaises sont revenues petit à petit, notamment grâce à une défense solide (18-20, 15'). Mais les Calvadosiennes ont par la suite refait le trou (20-26, 16'), avant que les joueuses du Grand Est ne finissent plus fort, et ne reviennent qu'à un point de l'USOM à la pause (27-28, 20').

Deux équipes sur courant alternatif

Au retour des vestiaires, l'opposition est restée d'abord serrée (30-31, 23'). C'est alors que les Champenoises ont enflammé le parquet, et que les Mondevillaises se sont trouvées distancées, jusqu'à avoir 17 points de retard à 10 minutes de la fin (50-33, 30').

Valeureuses, les Normandes ont alors réagi fort, et sont vite revenues au contact (50-48, 35'). Or, Reims a refait le trou par la suite (57-50, 38'), avant que les Lionnes ne reviennent à égalité à 45 secondes de la fin (57-57, 40'). Il y a alors eu prolongation, de 5 minutes.

A ce jeu, les visiteuses ont le mieux démarré (57-61, 42'), mais leurs adversaires sont revenues (62-62, 43'). Un chassé-croisé s'est alors engagé, et il a finalement tourné en faveur des hôtes Marnaises (66-64, 45').

La fiche technique

Reims - Mondeville : 66-64 (12-18, 15-10, 23-5, 7-24. Prl. : 9-7). 530 spectateurs.

Reims : Départ : Mantelin 6, Okou-Zouzouo 18, Holopainen 5, Ford 4, Devaux 6. Banc : Franchelin 18, Mahoutou 2, Yale, Balayera 7. Non entrée en jeu : Barthelemy. Entr. : Julien Pincemin.

Mondeville : Départ : Gaucher 15, Cornelie Sigmundova 4, Koksal 11, Bussiere 8, Guennoc 3. Banc : Vidal-Geneve 3, Niare, Gueye 7, Dinga Mbomi 6, Saint-Juste 7. Entr. : Romain L'Hermitte.

Prochain rendez-vous

Les Mondevillaises recevront à domicile Toulouse dès ce mercredi 11 mars à 20h à la Halle Bérégovoy, pour le compte d'un match en retard de la 14e journée de Ligue Féminine 2.