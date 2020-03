Harfleur. Un incendie touche un immeuble

L'incendie s'est déclaré vers 6h15, le dimanche 8 mars. Un feu de combles s'est produit, place d'Armes à Harfleur (Seine-Maritime), dans un immeuble comprenant la Poste, un centre de formation professionnelle et des professionnels de santé : opticien, kiné, infirmière, podologue, dentiste et psychologue. On ne sait pas encore s'ils pourront rouvrir, le lundi 9 mars. 36 sapeurs-pompiers ont été engagés sur cette opération.