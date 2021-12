Rouen. Pour un regard, il agresse des jeunes filles et frappe une femme enceinte

À Oissel, le 6 janvier 2020, la police intervient à l'arrêt d'un bus pour interpeller un individu qui a d'abord importuné trois jeunes filles avant de les insulter. Rendu fou furieux pour un simple regard qui ne lui a pas plu, il assène coups de poing et de pied au ventre de l'une d'entre elles, enceinte. Les victimes portent plainte et la vidéosurveillance du bus confirme leurs dires.

Menaces avec un couteau

Elles condamnent aussi les menaces de mort lorsque le prévenu sort un couteau de sa poche et le pointe vers l'une d'entre elles. "Le traumatisme est réel", dit la partie civile, et le ministère mublic évoque "des faits avérés". Le tribunal condamne Karim Fettah, 44 ans, à 12 mois de prison, dont huit assortis du sursis, et prononce son maintien en détention.