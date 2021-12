Le Havre. Football (Ligue 2) : Kadewere délivre encore le HAC

Le match

Revigoré par son large succès à Châteauroux (0-3), venu mettre un terme à une sombre série de cinq matches sans victoire, le HAC recevait l'AJ Auxerre, vendredi 6 mars, avec l'obligation de confirmer. Il fallait attendre le quart d'heure de jeu pour voir les Ciel et Marine se créer une première occasion. Sur un coup-franc de Fontaine, Ndom n'était pas loin de tromper son propre gardien, mais Boucher, l'ancien Havrais, détournait le ballon au prix d'une belle claquette. Disputée sur un faux rythme, la rencontre tardait à s'emballer. Face à des Auxerrois bien en place et peu enclins à se livrer, les hommes de Le Guen tournaient en rond. A la peine, le HAC aurait pu l'être encore davantage si la frappe de Barreto, déviée par Youga, n'était pas venue s'écraser sur la transversale (40e). Une autre tentative de Souprayen, captée par Gorgelin, mettait un terme à une première période sans relief.

La seconde n'était guère plus emballante. On notait tout de même, côté Havrais, une frappe de Kadewere hors cadre (47e), et, côté Auxerrois, un coup franc de Le Bihan de peu à côté (54e). Ça ronronnait toujours autant, du moins jusqu'à cette percée de Kadewere, dont la frappe venait s'échouer dans le petit filet extérieur (74e). Le meilleur buteur de L2 allait, en revanche, avoir bien plus de réussite cinq minutes plus tard. Sur un centre de Bese, il trouvait en effet l'ouverture, inscrivant là son 20e but de la saison (1-0, 79e). Sans faire dans le génie, le HAC, toujours 6e, a donc signé un précieux succès dans la course aux play-offs. Prochain rendez-vous, lundi 16 mars, avec un déplacement à Lorient chez le leader.

Le but

79e : A la réception d'un centre de Bese, Kadewere pivote sur lui-même et parvient, d'une frappe légèrement déviée, à tromper la vigilance de Boucher.

HAC - Auxerre : 1-0

La fiche

Arbitre : M. Bouille. Spectateurs : 5 948

But HAC : Kadewere (79e)

Avertissement Auxerre : Barreto (80e) - Expulsion Auxerre : Barreto (au coup de sifflet final)

HAC : Gorgelin - Youga, Lekhal, Ersoy - Bese, Fontaine, Gueye (cap), Basque (Bonnet, 67e), Meras - Thiaré, Kadewere. Ent : Paul Le Guen

AUXERRE : Boucher – Arcus (Boto, 89e), Coeff, Souprayen (cap), Bernard – B. Touré, N'Dom - Barreto, Sylvestre (Dugimont, 69e), Sakhi (Sorgic, 84e) - Le Bihan. Ent : Jean-Marc Furlan