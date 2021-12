Recette. Gâteau de riz au caramel

Pour 6 personnes

Préparation : 20 minutes

Cuisson : 45 minutes (th. 6 - 220°C)

Repos : 4 h

Ingrédients

250 g de riz rond

1 l de lait

1 zeste de citron non traité

1 gousse de vanille

100 g de sucre en poudre

100 g de fruits confits coupés en dés

4 jaunes d'œufs

50 g de beurre

30 morceaux de sucre n° 4

4 à 5 cuillerées à soupe d'eau

Décor :

Quelques fruits confits

Préchauffer le four (thermostat 6-220°C).

Lavez le riz, le mettre dans une casserole, le couvrir d'eau froide, porter à ébullition puis l'égoutter.

Faire bouillir le lait dans une grande casserole pouvant aller au four avec le zeste de citron, la gousse de vanille fendue en deux dans le sens de la longueur et le sucre en poudre.

Hors du feu, ajouter le beurre et le riz dans la casserole, et remettre sur le feu.

À l'ébullition, couvrir et mettre la casserole dans le four 25 minutes.

Préparer le caramel : mettre le sucre en morceaux mouillé dans un moule à charlotte, puis le faire chauffer sur feu moyen et surveiller la cuisson. Lorsque le caramel est blond, retirer du feu et remuer le moule pour bien répartir le caramel.

Retirer la vanille et le zeste de citron du riz et laisser tiédir.

Ajouter les jaunes d'œufs et les fruits confits. Remuez et verser dans le moule.

Poser le moule dans un moule plus grand rempli à demi d'eau chaude et faire cuire ainsi au bain-marie dans le four 20 minutes.

Laisser refroidir puis mettre au frais pendant 4 heures.

Pour servir, tremper la base du moule dans de l'eau chaude puis retourner sur le plat de service.

Décorer avec des fruits confits.

À savoir

Le sucre en morceaux est recommandé pour l'élaboration du caramel. Plus dur que le sucre en poudre et s'imbibant d'eau plus facilement, il diminue les risques d'agglomération à la cuisson.