Insolite. Monopoly sort une version dérivée de la série Friends !

Les fans de Ross, Rachel, Joey, Phoebe, Chandler et Monica sont ravis. La série Friends fait beaucoup parler d'elle actuellement, puisque le casting va bientôt se réunir pour une émission spéciale à l'occasion du lancement de la plateforme de streaming HBO Max en mai prochain. De son côté, Monopoly va bientôt sortir une version dérivée de la sitcom culte des années 90-2000.

Le principe du jeu reste le même : posséder des biens immobiliers, mais uniquement avec des références à la série tels que les appartements de Monica et Chandler, le Central Perk ou encore le bateau de Joey, tandis que les pions représentent des objets caractéristiques des six personnages de la série : la guitare de Phoebe, la toque de chef de Monica, le chandail de Chandler, la pizza de Joey, le sac à main de Rachel et le dinosaure de Ross.

Réservé aux États-Unis et au Royaume-Uni depuis sa sortie en 2018, le jeu de société sera disponible en français sur Amazon et sur le site internet de Monopoly dès le jeudi 12 mars pour 39,99 €.

Alors, êtes-vous prêts à jouer ?