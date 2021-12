Cherbourg-en-Cotentin. Coup d'envoi de la 21e édition du festival Femmes dans la ville

Coup d'envoi ce vendredi 6 mars de la 21e édition du festival Femmes dans la ville à Cherbourg-en-Cotentin. L'occasion d'aborder la question des genres et de promouvoir l'égalité en droit entre les femmes et les hommes. Jusqu'au samedi 14 mars, retrouvez spectacles, films, tables rondes et conférences sur l'égalité femmes-hommes, et même des cours de cuisine dès lundi, à la salle des fêtes. Ce vendredi soir, c'est l'humoriste Sophia Aram qui ouvre le bal avec un spectacle A nos amours (complet) à l'Agora d'Equeurdreville. La journée du jeudi 12 mars sera marquée par le forum Entreprendre au féminin (de 9 heures à 17 heures à la salle des fêtes) qui propose des rencontres entre des femmes entrepreneures du Cotentin et celles qui veulent se lancer.

Cette année, la philosophe Julie Soustre, marraine l'événement aux côtés du Dr Kpote, alias Didier Valentin, militant de la lutte anti-sida et chroniqueur du magazine Causette.