Normandie. Aéroport : Caen-Londres en avion, c'est terminé !

Plus aucun vol ne sera assuré entre l'aéroport de Caen-Carpiquet et celui de Londres Southend à partir de ce jeudi 5 mars. La compagnie de vol low cost Flybe, en liquidation judiciaire, a informé l'aéroport ce matin. "Nous tenons à vous informer que la compagnie aérienne Flybe fait faillite en raison de difficultés financières", est-il indiqué dans un communiqué. "Cela a été très brutal. Pourtant, on était en audit avec Flybe la semaine dernière pour la prochaine saison", indique Maryline Haize-Hagron, la directrice de l'aéroport, sans exclure que le contexte actuel du Brexit et du coronavirus ait sans doute impacté les réservations. Les vols vers le Royaume-Uni (quatre à six par semaine) attiraient environ 18 000 voyageurs par an, soit quasiment 17 % du trafic total (304 000 voyageurs à l'année). "Désormais, les Normands peuvent aller directement à Londres uniquement par bateau." Concernant le remboursement des billets déjà réservés, la direction de l'aéroport ignore la démarche à suivre pour le moment. Elle attend des informations de la part de la compagnie.