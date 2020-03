Cinéma. Coronavirus : la sortie du nouveau James Bond repoussée !

Pour la première fois, une production cinématographique américaine va voir sa sortie décalée, alors que deux sorties de films ont déjà été reportées en France. Et il s'agit de Mourir peut attendre, le prochain James Bond. Le nouvel opus réalisé par Cary Fukunaga a été reporté à novembre prochain. La raison ? Les craintes liées au coronavirus.

L'annonce a été effectuée sur le compte Twitter officiel de la saga James Bond : "MGM, Universal et les producteurs de Bond, Michael G. Wilson et Barbara Broccoli, annoncent aujourd'hui qu'après de minutieuses considérations et après une évaluation attentive du marché cinématographique mondial, la sortie de Mourir peut attendre sera reporté en novembre 2020".

MGM, Universal and Bond producers, Michael G. Wilson and Barbara Broccoli, announced today that after careful consideration and thorough evaluation of the global theatrical marketplace, the release of NO TIME TO DIE will be postponed until November 2020. pic.twitter.com/a9h1RP5OKd