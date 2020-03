Musique. Stars 80, la tournée record, de retour aux Zéniths de Caen et Rouen

La tournée Stars 80 revient pour 34 dates à travers la France et passera au Zénith de Caen le 27 mai et au Zénith de Rouen les 1er et 2 juillet. Sur scène : Sabrina, Zouk Machine, Patrick Hernandez, Emile et Images ou encore Jean-Luc Lahaye.

Si les années glissent sur les hits des années 80, elles semblent également ne pas avoir de prise sur cette bande de copains. Dans les salles, le public de l'époque mais aussi des spectateurs plus jeunes en quête de soirée "revival".

Jean-Luc Lahaye, la soixantaine rayonnante, se contentait de concerts depuis 30 ans de chansons, son dernier opus sorti en 2012. Depuis février, il propose au public un nouveau titre A raison ou à tort, aux sonorités très rock.

Un album est en cours de préparation, pour une sortie prévue autour de l'été 2020.