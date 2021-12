Rouen. Centenaire de Jean Lecanuet : Patrick Herr raconte sa relation avec son mentor

Il suffit de prononcer son nom pour lancer le grand défilé des anecdotes et des souvenirs. Jean Lecanuet a marqué beaucoup de personnes au cours de sa longue carrière politique, dont 25 années passées à la mairie de Rouen. Mais peu ont eu l'occasion de le côtoyer aussi longtemps et d'aussi près que Patrick Herr. Le mercredi 4 mars, jour du centenaire de la naissance de celui qui l'a lancé en politique, l'ancien adjoint et député résume facilement leur relation : "Il m'a énormément appris."

"C'est lui qui m'a marié et c'est un souvenir inoubliable"

Sur le plan politique, forcément, Patrick Herr se souvient d'une personnalité "ouverte, qui saluait tout le monde et qui aimait le dialogue". Mais l'ancien garde des Sceaux a aussi beaucoup influencé sa vie privée. "Il m'avait dit que je ferais mieux de me marier. Il me disait : 'Quand on a des dîners, on voit toujours M. Patrick Herr accompagné de mademoiselle Nina. Cette demoiselle, tu ferais bien de l'épouser pour qu'elle porte ton nom', se souvient le créateur de l'Armada. C'est lui qui m'a marié et c'est un souvenir inoubliable."

Dans leurs fonctions, les deux hommes ont eu l'occasion de beaucoup voyager. "J'étais impressionné de voir comme il était reconnu à l'étranger, on le surnommait le Kennedy français, confie l'ancien adjoint. Pour l'arrivée de la course des Voiles de la Liberté à New-York, nous avions même mangé en haut du World Trade Center avec le maire de la ville, Rudolph Giuliani."

Comme les tours jumelles, Jean Lecanuet n'était pas éternel. Dans ses derniers mois et dans la maladie, Patrick Herr garde quand même une belle image de l'ancien maire. "Il me disait tout le temps : 'Patrick, même si tu es malade, tu dis que tout va bien.' Et c'est ce qu'il disait toujours. Malgré son cancer, il disait qu'il était en pleine forme."