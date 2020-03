Fécamp. Pour Stéphane Talbot, "Votez pour vous"

"Votez pour vous". C'est le slogan de la liste "Fécamp citoyenne, écologique et solidaire", composée de 25 candidats non encartés dans un parti politique et de huit Insoumis. La tête de cette liste présentée dans le cadre de l'élection municipale se nomme Stéphane Talbot, il est cadre commercial en fin d'activité. "Notre liste, c'est le fruit d'une dizaine de réunions citoyennes. Notre programme a été coécrit avec les habitants. Quand on propose de redonner la parole aux gens, les idées fusent." Pour Stéphane Talbot, il faut revoir la manière de faire de la politique. "La démocratie est malade. Il y a eu 41 % d'abstention au 1er tour en 2014 à Fécamp. Le taux de pauvreté est également très élevé."

En 1987, le chalutier Dauphin quittait pour la dernière fois le port de Fécamp. C'était le dernier des morutiers de la cité des Terre-Neuvas. Alors, après la grande pêche, on va où ? "Il faut donner un nouveau souffle à Fécamp."

S'agissant du programme, Stéphane Talbot annonce : "La citoyenneté, l'écologie et la solidarité doivent être mises en mouvement ensemble. On prévoit d'organiser des assemblées citoyennes, des enquêtes participatives. Il faut impliquer la population dans les décisions. Fécamp doit aussi devenir une ville 100 % en transition énergétique et écologique."

Découvrez ici les résultats des élections municipales 2020 à Fécamp.