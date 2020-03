Cherbourg-en-Cotentin. Municipales : à quoi ressemblera la ville de demain selon les quatre candidats ?

Si vous êtes élu(e) maire, quelle serait la première mesure environnementale que vous mettriez en place ?

Sonia Krimi : "Je veux d'abord améliorer le réseau de bus à Cherbourg-en-Cotentin et le rendre ensuite gratuit et connecté grâce à l'intelligence artificielle. On commencera par l'appliquer les week-ends, avant de l'élargir à tous les habitants."

David Margueritte : "Nous considérons que la gratuité totale n'existe pas et qu'il serait démagogique de dire qu'il y aura une gratuité pour tous. Nous proposons, avec les commerçants, qu'elle puisse d'abord être expérimentée le week-end, pendant une période de six mois."

Benoît Arrivé : "Nous voulons révolutionner le réseau à Cherbourg-en-Cotentin, avec plus de bus la journée, de 6 heures jusqu'à 22 h 30 en semaine, jusqu'à minuit le week-end. 20 % des habitants de Cherbourg-en-Cotentin n'ont pas de voiture, l'enjeu est aussi social."

Barzin Viel-Bonyadi : "Nous ne pouvons pas croire que la gratuité seule est la réponse à toutes les questions, nous devons d'abord améliorer une offre suffisamment convenable et attractive… Mais nous étudions la question."

Qu'en est-il des mobilités douces ?

Sonia Krimi : "Je ne vous dis pas que je mettrai en place le tout-vélo du jour au lendemain, mais je veillerai à créer des voies et des autoroutes dédiées aux marcheurs et aux cyclistes. La priorité est aussi l'aménagement du Quai Lawton Collins, qui devrait être un lieu où les gens se baladent à pied, en vélo, courent, boivent un café…"

David Margueritte : "Pour nous, l'aménagement du Quai Lawton Collins est le sujet du prochain mandat. Nous voulons en faire un lieu végétalisé, aussi en aménagement du foncier de façon raisonnable, qui soit un lieu de rencontres, ouvert sur la mer. Nous avons également proposé une coulée verte et bleue qui relie la Cité de la mer à la Vallée de Crèvecœur jusqu'à la Glacerie."

Benoît Arrivé : "Plus de 50 kilomètres de pistes cyclables existent déjà à Cherbourg-en-Cotentin, mais nous voulons en construire de nouvelles et permettre leur interconnexion. Par ailleurs, nous portons le projet du Quai Lawton Collins depuis deux ans, pour en faire une zone d'avenir, en intégrant la balade piétonne et cycliste."

Barzin Viel-Bonyadi : "Nous voulons réinventer l'espace urbain de Cherbourg-en-Cotentin à travers un pacte pour la mobilité, axé sur un plan cyclable, co-construit avec les cyclistes, pour qu'ils nous disent quelles voies sont à privilégier. Nous voulons aussi mettre le piéton au cœur de la ville. Chacun doit pouvoir circuler en toute sécurité."

Découvrez ici les résultats des élections municipales 2020 à Cherbourg-en-Cotentin.