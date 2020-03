Orne. Coronavirus : annulation de portes ouvertes dans certains lycées

Beaucoup d'opérations portes ouvertes étaient programmées pour les vendredi 6 et samedi 7 mars, dans de nombreux lycées publics d'Alençon (lycées Leclerc, Navarre, Alain et Mézen) et d'Argentan (lycées Mézeray et Gabriel).

Par mesure de sécurité, toutes ces opérations portes ouvertes sont annulées, en raison de l'épidémie de coronavirus. Elles pourront éventuellement être organisées ultérieurement, en fonction de l'évolution de la situation épidémiologique.