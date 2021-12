Cherbourg-en-Cotentin. Une voie neutralisée entre le pont tournant et la statue Napoléon

De la statue Napoléon jusqu'au pont tournant, les voitures et vélos ne pourront circuler que sur la voie de droite de 16 heures à 18 heures ce mardi 3 mars, après autorisation de la préfecture. Une expérimentation de l'association Cherbourg Local Motive, opposée au projet de voies dédiées dans le cadre du projet de Bus à haut niveau de service (BHNS) prévu par la municipalité actuelle. "Nous ne sommes pas défavorables à l'utilisation des bus et des vélos, mais une voie dédiée ne fera qu'augmenter le nombre d'embouteillages en centre-ville et éloigner encore davantage les habitants des communes alentour. Pour nous, le réseau de bus doit d'abord être amélioré et s'adapter aux besoins de tous les Cherbourgeois", selon Alain Rosette, le président de l'association.