Mondeville. Jeux de société, consoles, escape game… Mondeville joue !

Le festival du jeu de Mondeville "Jouons" aura lieu ce week-end pour la troisième édition et proposera de nombreuses activités pour toute la famille. Pour cet événement, la salle des fêtes de Mondeville ouvre ses portes samedi 7 mars, de 14 à 23 heures et dimanche 8 mars, de 14 heures à 18 h 30. Le samedi, l'équipe propose tout au long de la journée des parties de "Loup garou", un escape game de Brain, une enquête policière, des tournois de Super Smash Bros Ulimate, "Rapid City", "Battle Sheep"…, avec de nombreux lots à gagner. Dimanche, il sera possible, outre un large panel d'activités, de s'initier aux échecs, de jouer aux jeux vidéo, de s'amuser avec des jeux en bois ou encore de découvrir la réalité virtuelle (gratuit, tout public).