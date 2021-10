Ouverture anticipée de la chasse au sanglier dans l'Orne

Car ceux-ci prolifèrent et menacent des cultures. Sont concernés, les secteurs de : Goufern, Longny, et L'Aigle.

"Ouverture anticipée de la chasse au sanglier sur les massifs cynégétiques de Gouffern, Longny et L'Aigle. Afin de limiter les dégâts causés par cette espèce aux cultures fourragères, par arrêté préfectoral du 29 août 2012, la chasse au sanglier est ouverte par anticipation à compter du 9 septembre sur les massifs cynégétiques de Gouffern, Longny et l’Aigle. Dans ce secteur uniquement, à partir de cette date et jusqu’à l’ouverture générale fixée le 23 septembre 2012." indique l'arrêté préfectoral

La chasse au sanglier pourra être pratiquée dans les conditions suivantes :

- En battue avec au moins 8 chasseurs,

- Uniquement dans les cultures et 30 mètres autour,

- Tous les jours entre 9 heures et 19 heures,

- Le prélèvement maximal autorisé est de 2 animaux par jour et par équipe,

Le responsable de la battue devra déclarer celle-ci au plus tard 24h avant le jour de la battue (ou 48h avant si elle a lieu un dimanche) à l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS), uniquement par fax : 02.33.67.33.41 ou courriel : sd61@oncfs.gouv.fr

Il devra rendre compte à l’ONCFS, dans les 72 heures, du résultat de cette battue, en indiquant le sexe, le poids et la classe d’âge des animaux.

Photo : Aleks