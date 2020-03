Rouen. Les Ducs d'Angers sur la route des Dragons de Rouen en demi-finale

Après une série contre les Rapaces de Gap difficile, mais dont les Jaunes et Noirs ont réussi à sortir vainqueur en seulement quatre matches, les Rouennais vont pouvoir profiter d'une dizaine de jours de récupération avant de s'attaquer à un autre adversaire en demi-finale, les Ducs d'Angers. "On ne fait pas de calcul, on s'était dit de terminer au plus vite face à Gap, c'est toujours bien de pouvoir récupérer dans cette période toujours primordiale de début de play-off", déclarait le coach Fabrice Lhenry. Il n'y aura donc pas eu de surprise entre les deux équipes qui ont terminé respectivement 2e et 3e de la saison régulière que son Rouen et Angers, les Angevins ayant disposé de Bordeaux en s'imposant nettement (4-0). Et cette demi-finale s'annonce aussi âpre qu'indécise puis qu'après une première défaite pour l'inauguration de la nouvelle patinoire des Ducs (3-0), les Rouennais avaient pris leur revanche en s'imposant à domicile (6-2). Ils avaient de nouveau perdu (4-2) avant de marquer le coup lors de la quatrième rencontre en la remportant : 5-1. Faites vos jeux !