Futsal - Coupe de France - 1/16e de finale. Pas d'exploit pour de valeureux Hérouvillais

Leader invaincu du championnat de D2, l'Hérouville Futsal a trouvé à qui parler le week-end dernier. Face au Kremlin-Bicêtre pourtant loin d'être à la fête en première division, les joueurs de la banlieue caennaise ont pu mesurer l'écart qui les sépare encore de la D1 en s'inclinant 7-5 à domicile en seizième de finale de la Coupe de France. "Le scénario laisse des regrets, observe Nabil Alla, auteur d'un doublé. On a été à la hauteur. Le match se joue sur des détails. Si on est plus efficace, on gagne ce match. Cela nous montre ce qu'il faut faire et ne pas faire contre les grosses équipes. La coupe n'était pas une priorité. On voulait ramener une grosse équipe à la maison pour faire plaisir à nos supporters, on l'a fait." Place à la montée, désormais !