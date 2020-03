Municipales. Avec "Alençon autrement", Sophie Douvry veut "créer la ville de demain"

Elle veut propulser Alençon au rang de ville préfecture dynamique et attrayante. Sophie Douvry a dévoilé son programme pour les élections municipales 2020.

35 minutes chrono pour présenter sa liste et son programme à la presse. Sophie Douvry n'aime pas perdre de temps. Le samedi 29 février, la tête de liste a dévoilé le nom de ses colistiers, ainsi que les grandes lignes de son programme. "Nous allons créer la ville de demain", promet celle qui siège depuis six ans dans l'opposition municipale. "Une ville entreprenante, solidaire, durable, précise-t-elle, une ville qui rayonne au-delà de la Normandie." La candidate mesure "la responsabilité qui pèse sur moi, d'un Alençon autrement", mais "je ne m'y dérogerai pas", s'empresse-t-elle de préciser. "Mon programme, ce ne sont pas des centaines de propositions utopiques", affirme-t-elle, alors que les siennes tiennent sur un document au format d'un journal de quatre pages, avec même… un sudoku ! Un programme en quatre thèmes : ville entreprenante, solidaire, durable et positive. "Notre liste ne souffre aucune comparaison dans les talents", ose la candidate.