Nationale 1. Les Vikings de Caen sur courant alternatif s'attaquent au derby

C'est bien connu : les montagnes russes ont le don de vous offrir des sensations fortes autant que de potentiellement vous retourner l'estomac. L'incessante alternance entre bons et mauvais résultats du Caen Handball cette saison, a hélas plutôt tendance à crisper le ventre de ses suiveurs. Et ce n'est pas le revers concédé à Vernouillet (29-24) samedi dernier 29 février qui viendra contredire cette affirmation. Devant à la pause (13-16), les Vikings du Caen Handball avaient semé de nombreuses promesses avant de toutes les perdre en route, dans un second acte nettement dominé par les Franciliens. Malgré les sept réalisations de Maxime Langevin et de Skirmantas Pleta, les Calvadosiens ont concédé dans les Yvelines, un huitième revers en quinze sorties qui apparaît comme rédhibitoire. Désormais relégués à sept points d'Angers et douze du premier Vernon qui détiennent actuellement les tickets conduisant à la Proligue. Caen recevra justement le leader Eurois pour un derby toujours attendu, le dimanche 15 mars à 16h. Mais avec quels espoirs ?