Rouen. Le Rouen Métropole Basket doit retrouver sa dynamique à Fos

Après une nouvelle défaite - la quatrième en cinq rencontres - le Rouen Métropole Basket se déplacera à Fos-sur-Mer vendredi 6 mars pour tenter d'aller chercher la victoire lors de cette 22e journée de Pro B. "On n'a aucune marge, il faut qu'on s'accroche et surtout qu'on reste ensemble. Ce n'est pas le moment de nous disperser, de partir dans tous les sens. Il faut qu'on arrive à se dire les choses" pestait le coach Alexandre Ménard avant de préparer ce voyage dans le Sud. Cela passera par une victoire face à une équipe de Fos-sur-Mer placée en 12e position avec un bilan de neuf victoires pour 12 défaites et qui restait sur trois victoires avant de s'incliner sur le parquet de Gries-Oberhoffen lors de la dernière journée (105-84).