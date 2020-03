Rugby. Double peine pour le Rouen Normandie Rugby

Vainqueurs lors de la rencontre aller, les Rouennais se voyaient bien aller prendre une nouvelle fois les points à Perpignan, mais les choses ne se sont pas passées comme prévues. L'USAP, déjà dans le trio de tête, veut sa revanche et également la tête du classement, alors que les Rouennais sont diamétralement opposés et jouent le maintien à chaque rencontre. La rencontre débute fort avec un essai de l'USAP à la 4e minute. Juste après, les Normands perdent l'un de leur joueur, Thomas Toevalu blessé et victime d'une fracture de l'avant-bras. Malgré cela, les Rouennais ripostent et reviennent au score. Par la suite, l'USAP prend les devants même si Rouen se permet de marquer un essai juste avant la mi-temps.

Perpignan mène 24-12 à la mi-temps

Au retour des vestiaires, les Perpignanais enchaînent les fautes et se retrouvent vite à 13 mais cela ne les empêchent pas de marquer un autre essai. L'écart se creuse de plus en plus lors de la 2e période alors que les Lions ne marquent plus aucun point. En fin de match, Matty James prend un carton rouge qui l'empêchera de participer à la prochaine rencontre. Les Rouennais s'inclinent 57-12. Au classement, l'USAP prend la première place avec 72 points (15 victoires pour 7 défaites) alors que les Rouennais sont toujours 15e avec 30 points (4 points derrière la première non-relégable, Aurillac).