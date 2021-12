Calvados. Accidents en série entre Caen et Falaise après une averse de grêle

Au moins trois accidents de la route ont eu lieu en simultané, dimanche 1er mars vers 14 heures, sur la RN158 entre Caen et Falaise. Au total, sept personnes ont été impliquées et trois d'entre elles ont été légèrement blessées et transportées vers un hôpital. Une averse de grêle serait en cause dans ces accidents. Une vingtaine de pompiers ont été mobilisés.