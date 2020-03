Caen. Handball (N1) : les Vikings craquent et s'inclinent à Vernouillet

Après sa bonne prestation et sa victoire de la semaine passée, 29 à 26 face au Cercle Paul Bert de Rennes, le Caen Handball pouvait confirmer sa belle forme du moment.

Le match

Les Vikings entament la partie positivement. Les attaques sont de qualité et la défense normande met à l'échec plusieurs tentatives de Vernouillet. Caen prend les devants et s'installe de plus en plus sereinement dans cette première mi-temps. Les hommes de Roch Bedos sont en tête à la pause, 16 à 13 et maîtrisent les débats face aux locaux.

Une défaite qui ressemble aux précédentes

Vernouillet revient des vestiaires avec de bonnes intentions et veut combler son retard le plus vite possible. Côté Caen, la défense est moins efficace et l'attaque connaît de nombreux échecs. Les joueurs de Caen craquent totalement et s'inclinent sur le score de 29 à 24 après une seconde période compliquée, comme à l'accoutumée.

La fiche du match

29-24 (16-13)

Frontignan : Nkuingoua (13 arrêts), Breton, Kiangebeni (cap, 2), Adli, Ambrosino, Bouchenter, Dimitrov (5), Geffrard, Gheysen (3), Minel, Muyenbo (8), Myumbi (3), Nolbas (3), Quedraogo (5)

Caen : Morkunas (1 arrêts), Jacoby-Koaly (14 arrêts), Langevin (7), Rosier, Pleta (7), Allais, Guillous (1), Creteau (3), Fouga, Vujovic (4), Andreau (1), Deschamps, Slassi (cap, 1)

Le prochain rendez-vous

Pour leur prochain match, les Vikings recevront le leader avec ses 40 points, Saint Marcel Vernon à Caen le dimanche 15 mars (16h) dans le cadre de la 16e journée de Nationale 1.