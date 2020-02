Rouen. Défaite de Quevilly Rouen Métropole dans le derby face à Avranches

Le match

Après une défaite à Concarneau, il ne faut pas attendre longtemps dans cette rencontre pour voir le premier but marqué par les locaux, par intermédiaire de Pierre Magnon, qui place une frappe imparable à la 13e minute de jeu. Mais les Rouges et Jaunes ne se laissent pas impressionner et égalisent dans la foulée par Gaëtan Laura pour une première mi-temps qui se termine sur ce score de parité (1-1).

Au retour des vestiaires, ce sont de nouveau les Avranchinais qui prennent l'avantage par Nilor suite à un corner, à la 56e minute. Encore une fois, les joueurs de Manu Da Costa parviennent à revenir dans la rencontre sur une frappe de 20 mètres de Killian Sanson et pensent pouvoir obtenir le match nul après ce but à la 84e minute. Mais les joueurs d'Avranches reprennent définitivement l'avantage dans la foulée sur un dernier but de Boateng.

🕕 Fin du match. 3⃣-2⃣



Revenus par deux fois au score, les ❤💛 s'inclinent finalement dans ce derby Normand.



Les nombreuses offensives des joueurs de Manu Da Costa en toute fin de match n'auront pas permis d'arracher un match nul qui aurait semblé logique. #NationalFFF pic.twitter.com/mXuIJeknOJ — QRM (@QRM) February 28, 2020

Prochain rendez-vous

Toujours 14e avec quatre points d'avance sur le premier relégable, les joueurs de Quevilly Rouen Métropole recevront au stade Robert-Diochon l'équipe de Bastia Borgo, le vendredi 6 mars 2020.