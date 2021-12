Rouen. Coronavirus : le premier patient hospitalisé, ses contacts surveillés

La guerre au coronavirus est officiellement déclarée, en Normandie, après l'annonce d'un premier cas à Rouen le vendredi 28 février. Dans la soirée, la directrice de l'Agence régionale de santé (ARS) a confirmé qu'un médecin du CHU de Rouen était bien porteur de la maladie, qu'il aurait attrapée en Allemagne au contact d'une personne qui revenait d'Italie.

41 "personnes-contact" identifiées

"Il va très bien, assure Christine Gardel. Il était rentré chez lui mais maintenant il a été hospitalisé, pour être surveillé." Ce qui inquiète les autorités, maintenant, ce sont les risques de propagation de ce Covid-19. Toutes les personnes entrées en contact avec ce médecin qui sont dans le viseur de l'ARS. "C'est un vrai travail de fourmi, concède Christine Gardel. Nous avons des équipes qui se chargent d'appeler toutes ces personnes pour les informer et pour évaluer le degré de risques."

Pour le moment, 41 "personnes-contact" ont été identifiées et sont surveillées à distance, pour guetter l'apparition possible de certains symptômes et décider de leur mise en quatorzaine.