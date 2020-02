Normandie. Nos idées de sorties ce week-end

De nombreux événements sont à découvrir en Normandie ces samedi 29 février et dimanche 1er mars. De Caen à Alençon, en passant par La Glacerie et Le Havre, découvrez les activités à faire en famille ou entre amis.

Des sensations fortes au Caen BMX Indoor

Samedi et dimanche, le Parc-Expo de Caen se transforme en piste XXL de BMX. Au programme : compétition, initiation au pump-track et au break-dance.

Tarifs : 14 € la journée, 20 € pour le week-end, tarif réduit pour les 6-12 ans (10 € ; 15 €). Programmation et horaires des contests sur le site.

Une Color'Run à Bernières-sur-Mer

Prêts à courir tout en colorant ses partenaires de courses aux pigments de peinture ? Le festival Running Normand, organisé à Bernières-sur-Mer (Calvados) propose, samedi à 17 heures une Color'Run. En plus de cet événement festif, plusieurs parcours de courses à pied ou de marche nordiques seront proposés samedi et dimanche.

Inscription en ligne : 15 €. 20 € sur place. Informations, tarifs et horaires sur le site du festival Running Normand.

Une arène de jeux insolite à Mondeville 2

La start-up caennaise NeoXperience propose, samedi, de découvrir leurs jeux à travers une expérience immersive et interactive. À découvrir dans le hall du centre commercial Mondeville 2, à deux pas de Caen.

(Re) découvrir les jeux de construction avec Créacity

En plus d'une exposition de Lego et de Playmobil autour de thèmes pop-culture comme Stars Wars, vous pourrez vous amuser à créer vos propres objets avec un espace dédié à la construction. Le salon Créacity réserve de nombreuses surprises pour les 6 à 66 ans, samedi et dimanche à La Glacerie (Manche)

Entrée : 2 €, gratuit pour les moins de 2 ans. De 10 heures à 19 heures samedi et de 10 heures à 18 heures dimanche. Salle André-Picquenot du complexe de la Saillanderie à La Glacerie, restauration sur place.

Le retour d'un gala de boxe à Alençon

Plus d'une trentaine d'années que la Halle au Blé n'avait pas accueilli de compétition de boxe : le Ring alençonnais organise le championnat de Normandie de boxe, samedi 29 février à partir de 19 heures.

Une visite guidée de Rouen avec une pointe de magie

Accompagné d'un magicien ou encore d'un saltimbanque, partez à la découverte des rues de Rouen à travers le thème de la magie. Samedi 29 février à partir de 10 heures.

Tarifs : 8 €, réduit 6 €, gratuit pour les moins de 12 ans, réservation en ligne.

Le salon du camping-car se poursuit au Havre

Près de 7 000 m2 pour rêver aventures et voyages à bord d'un camping-car ou d'un fourgon. Le salon du camping-car se poursuit jusqu'à dimanche au Carré des Docks au Havre. Avis aux amateurs…

De 10 heures à 19 heures. Tarif : 5 €.