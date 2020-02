Caen. Une aire de jeu immersive et interactive

La start-up caennaise NeoXperience propose des aires de jeux immersives et interactives. "On projette des jeux sur un mur et grâce à des capteurs les joueurs interagissent avec le mur", explique Boris Courté, le fondateur. Les jeux ont des thèmes et buts différents. Un à dix joueurs peuvent participer lors d'une même session. La start-up vend ces aires de jeux "auprès d'acteurs de loisirs, de centres commerciaux, ou pour des événements". Une aire est installée à Girafou à Bénouville et, jusqu'à samedi, au centre commercial Mondeville 2.