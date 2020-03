Caen. Michel Hallet et le cercle des poètes 

"Je n'aime pas trop parler, alors la poésie est un de mes moyens d'expressions. Je pense qu'avec la poésie, c'est peut-être plus facile de transmettre de l'émotion que dans un roman." Michel Hallet et la poésie, c'est une histoire qui dure. Ces premiers poèmes datent de l'école : "Je gravais des petits mots d'amour à mes copines." C'est pourtant des années plus tard, à l'âge de trente ans, qu'il s'y remet au détour d'une gare. "J'allais prendre le train pour aller à Paris et, je ne sais pas pourquoi, j'ai acheté un Baudelaire." S'ensuit une longue période de lecture de recueils et d'écriture. Des textes qu'il rangeait "dans ses placards". Seulement, pour Michel Hallet, "la poésie mérite mieux que ça".

Ses propres recueils illustrés

Il a donc décidé de créer ses propres recueils illustrés, dans lesquels il aborde les thèmes qu'il souhaite avec la forme qu'il souhaite. Une liberté qu'il apprécie, même si ce retraité expert en conception automobile a décidé, il y a deux ans de cela, de se lancer des défis qu'il relève chaque mois : "C'est compliqué pour moi de m'imposer un thème et une forme pour écrire une poésie mais je m'y oblige, car je me dis 'c'est un exercice qui ne peut faire que du bien.'" Ces exercices, il les réalise dans le cadre du cercle des poètes de Caen. Le deuxième vendredi de chaque mois, ils sont une dizaine à se retrouver. Pendant deux heures, ils étudient des textes et lisent leurs poèmes :"Les thèmes ou la forme sont imposés à chaque séance. En février, c'était l'amour, en référence au 14 février, en mars c'est le courage, car c'est le thème choisi par l'organisation nationale du Printemps des poètes."

Michel Hallet et Martine Desgrippes-Devaux ont repris ce cercle des poètes initiés par Claude le Roy il y a une trentaine d'années, pour continuer à faire vivre la poésie à Caen. "Il faut que l'on se fasse plus connaître, qu'on évolue aussi avec de nouvelles formes. Pourquoi pas le slam." Michel Hallet regrette la manière dont est enseignée la poésie à l'école : "Personne n'en garde un bon souvenir, pourtant c'est un formidable moyen d'expression." Les textes sont publiés sur leur site internet : Muselyre.

À l'occasion du Printemps des poètes, le cercle de poésie de Caen compte bien faire rayonner la poésie dans les rues de la ville. Cette manifestation nationale aura lieu du 7 au 23 mars, pour la 22e édition. Partout en France, des manifestations et festivités sont organisées pendant ces quelques jours consacrés à l'art poétique. Michel Hallet et ses amis poètes du cercle ont décidé de s'associer aux vitrines de Caen : "Dans plus de 150 vitrines, des poèmes seront affichés. Certains les liront, d'autres non, mais pour nous, c'est une façon d'exposer la poésie à la vue de tous."