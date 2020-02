Seine-Maritime. Face au coronavirus, l'ordre des médecins veut éviter la psychose

"On ne peut pas parler d'inquiétude." Alors que des cas de coronavirus se déclarent en France, Patrick Daimé, président du conseil départemental de l'ordre des médecins en Seine-Maritime, préfère "rester pragmatique" et rappeler "qu'il n'y a pour le moment aucun cas dans la région".

"On a besoin de tout le monde"

Il indique que les médecins s'informent et se tiennent prêts, en cas de multiplication des cas. "Mais il faut être prudent, car on est dans quelque chose d'évolutif. Les vérités d'aujourd'hui n'en seront pas nécessairement demain", tempère-t-il. Face à l'inquiétude des patients, parfois confrontés à des rumeurs infondées, Patrick Daimé insiste sur la nécessité de "donner des informations claires et vérifiées".

Sur le terrain, quelques généralistes se posent quand même la question de l'accès aux masques de protection. "C'est primordial, rappelle le médecin. Si on présente des symptômes, on ne va pas comme ça dans une salle d'attente ! On met un masque pour éviter de contaminer tout le monde, y compris son médecin. On a besoin de tout le monde, a fortiori si une épidémie se déclare."