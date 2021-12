Envermeu. Impressionnante saisie d'armes et de munitions

Leur enquête leur a permis de mettre la main sur une sacrée collection. Les gendarmes d'Envermeu et de Dieppe ont saisi de très nombreuses armes à feu et des munitions "acquises illégalement" par un particulier. Déjà passé devant la justice, le propriétaire a été condamné à six mois de prison avec sursis et à six ans d'interdiction de détention d'armes et de munitions.