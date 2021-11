Hockey sur glace. Les Dragons de Rouen prennent l'avantage

Le match

C'était au cours de la prolongation, 2-1 face aux Rapaces de Gap sur l'Ile Lacroix. Les Jaunes et Noirs seront les premiers à se mettre en évidence dans ce tout premier match de play-off. Sur une superbe passe vers le slot de Marc-André Thinel, Anthony Guttig se retrouvait seul face au portier gapençais et ajustait celui-ci pour le 1-0 et le seul but de ce premier tiers à la 8e minute. Il ne fallait que trois minutes de jeu dans le second tiers pour voir les Rapaces revenir dans la rencontre en supériorité numérique par Etienne Boutet, 1-1. A égalité et avec un 3e tiers sans but, les deux équipes se rendaient en prolongations et, sur un lancer puissant, le portier gapençais relâchait un rebond que son défenseur tentait de ramener sur lui pour geler le palet, mais Joël Caron surgissait pour pousser le palet au fond du but et offrir la première manche au club normand.

⚡FIN DU MATCH⚡#ROUGAP

Dragons de Rouen 2️⃣-1️⃣ Rapaces de Gap

Les Dragons gagnent la 1ère confrontation de ce 1/4 de playoffs en prolongation face aux @rapacesdegap



🎫 Rdv demain à 20h pour le match 2 ⬇️https://t.co/06YvrNoPj8… pic.twitter.com/lnTLXzLwUc — Dragons de Rouen (@DragonsdeRouen) February 25, 2020

La fiche

Rouen - Anthony Guttig (Marc-Andre Thinel, Florian Chakiachvili) 8:36

Gap - Etienne Boutet (en supériorité numérique) (Mathieu Guertin, Mathieu Gagnon) 3:04

Rouen - Joel Caron (sans assists) 7:31

Prochain rendez-vous

Après cette première victoire, le match 2 de cette série aura lieu ce mercredi 26 février, toujours sur l'Ile Lacroix. Dans les autres rencontres, les Brûleurs de Loups de Grenoble mènent la série 1-0 après leur victoire 4-3 contre les Pionniers de Chamonix. Les Gothiques d'Amiens ont perdu en prolongations face aux Scorpions de Mulhouse 4-3 et les Ducs d'Angers mènent la série 1-0 après leur victoire contre les Boxers de Bordeaux sur le score de 2-0.