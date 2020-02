Branville. Délogés pour faire place aux rapatriés de Chine : des vacanciers racontent

"Privatisation du village Normandy Garden par la préfecture du Calvados. Merci de vous présenter à la réception." C'est le texto lapidaire qu'a reçu, à 11 h 09 le jeudi 20 février, Françoise, en vacances au Normandy Garden de Branville avec son mari Gérard, sa fille et ses petites-filles de 8 et 12 ans. "Je me suis dit 'tiens, le préfet fait un séminaire', ça ne m'a pas inquiétée plus que cela." Mais lorsqu'elle revient au village vacances en début d'après-midi, l'ambiance a changé. "Des gendarmes, des pompiers, des grilles partout", raconte cette touriste des Hauts-de-Seine. Une partie du village vacances où elle était logée est en fait récupérée par les autorités pour installer des Français rapatriés de Chine en raison du coronavirus. "Nous avions le choix : être remboursés et rentrer ou être logés ailleurs." C'est cette dernière option que choisit la famille de Françoise. "Nous avons été transférés à Deauville." Au lieu de la petite maison individuelle de Branville, les cinq Franciliens se retrouvent dans un appartement avec une seule chambre. "Aucune activité n'était prévue pour les enfants, déplorent-ils, nous sommes très déçus."

Les vacanciers prévoient d'écrire au groupe propriétaire du Normandy Garden, pour faire part de leur mécontentement.